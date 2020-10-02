 

Ученый высоко оценил возможность обнаружения гибнущей внеземной цивилизации

02.10.2020, 10:53, Разное

Американский ученый полагает, что цивилизации, находящиеся на краю гибели, найти гораздо легче. Связано это с тем, что гипотетические инопланетяне в надежде на спасение попытаются отправить кому-нибудь техногенный сигнал.
Подобные сигнатуры научным сообществом не найдены, но, по мнению Калеба Шарфа, именно их будут оставлять гибнущие цивилизации. Хотя подобный сценарий развития событий специалист считает плохим, поскольку иначе инопланетян обнаружить не удастся.

Однако на примере человека все же есть возможность, что цивилизации будут просто слать в космос сигналы, надеясь на их перехват. Так, человечество в течение продолжительного времени отправляет сигналы в глубокий космос, но ответ на сегодняшний день не был получен.



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