 

Франция и Германия потребовали освободить историка Юрия Дмитриева

02.10.2020, 10:50, Разное

Франция и Германия требуют «освободить Юрия Дмитриева и положить конец атакам на гражданское общество в России». Об этом говорится в совместном заявлении посла Франции по правам человека Франсуа Крокетта и уполномоченной правительства ФРГ по политике в области прав человека и гуманитарной помощи Бэрбель Кофлер. Заявление опубликовано на сайте МИД Германии.

Решение Верховного суда Карелии, приговорившего главу карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева к 13 годам заключения, «далеко от того чтобы быть беспристрастным», говорится в заявлении. В нем также подчеркивается, что вердикт — «это новая попытка заставить замолчать тех, кто хочет раскрыть исторические преступления в РФ и сохранить память о сталинском терроре».

«Господин Дмитриев и его работа заслуживают нашей поддержки. Мы потрясены приговором», — заявили представители правительств Германии и Франции.

Отдельное заявление сделало и французское министерство иностранных дел. «Как и наши партнеры по Европейскому союзу, Франция призывает к немедленному освобождению Юрия Дмитриева. Французские власти продолжат внимательно следить за ситуацией», — заявили в МИДе Франции, подчеркнув, что приговор вызывает «тем большее беспокойство в связи с тем, что здоровье Дмитриева серьезно ухудшилось» за время его тюремного заключения.

В Париже также заявили, что преследование Дмитриева – это «удар по историку и правозащитнику», известному своими исследованиями сталинского террора.

«Как [ранее] подчеркивал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан <…>, там, где академическая свобода находится под угрозой, под угрозой находятся демократия и мир. Вот почему исследователи должны иметь возможность работать свободно», — говорится в тексте.

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На этой неделе Верховный суд Карелии удовлетворил жалобу гособвинения и увеличил срок Юрию Дмитриеву, который, согласно решению суда предыдущей инстанции, мог выйти на свободу уже в ноябре.

В Кремле пообещали внимательнее изучить дело главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал», подчеркнув, что не в праве комментировать судебные решения. В свою очередь официальный представитель Европейской внешнеполитической службы заявил о политической подоплеке дела Дмитриева и призвал к немедленному освобождению историка.

Источник: Новая газета



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