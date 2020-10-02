Экономика: Дания нашла способ обойти санкции США против «Северного потока – 2»

02.10.2020, 10:48, Новости дня

Пока Германию одолевают сомнения, продолжать ли строительство «Северного потока – 2», эксплуатацию проекта неожиданно разрешила другая страна – Дания. Как раз в датских водах этот газопровод пока не достроен. Почему Копенгаген, долгие годы тянувший с разрешением на строительство трубы, заранее дал добро на ее эксплуатацию? Как это скажется на завершении проекта?

Датское энергетическое агентство (ДЭА) сообщило о выдаче разрешения на эксплуатацию «Северного потока – 2» на континентальном шельфе страны. Это безусловно позитивная новость на фоне сгущающихся туч над проектом газопровода. Но она смотрится крайне необычно сразу по нескольким причинам. О каком разрешении на эксплуатацию трубы может идти речь, когда именно датский участок газопровода – единственный, который не достроен? И к его достройке Газпром до сих пор так и не приступил по причинам, о которых приходится только догадываться.

Дания – единственная из стран-участниц данного проекта, через воды которой проходит газопровод, которая специально затягивала выдачу предыдущего разрешения – на строительство трубы (было выдано прошлой осенью). Эта процедура затянулась у датчан на несколько лет. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прямо выступает против «Северного потока – 2». И буквально недавно она заявила, что хочет возобновить эту дискуссию (стоит ли строить газопровод) вслед за Германией, которая подняла эту тему из-за истории с Навальным.

Почему же Копенгаген неожиданно выдает разрешение на эксплуатацию российского газопровода, когда 130 км труб в датских водах еще не проложены?

Судя по всему, Дания пытается сыграть на опережение – успеть выдать разрешение на эксплуатацию еще недостроенному «Северному потоку – 2» до того, как США примут санкции против проекта, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Как известно, в коридорах Белого дома рассматривается сразу несколько законопроектов, предполагающих санкции против «Северного потока – 2». Эти санкции могут ввести ограничения не только при строительстве трубы, но и при ее эксплуатации.

Если США введут санкции и газопровод будет достроен, то Копенгаген столкнется с дилеммой. Ему придется выбирать, чьи законы исполнять – американский закон о санкциях, запрещающий эксплуатацию трубы, или собственные законы, по которым датский регулятор не может не выдать разрешение на эксплуатацию после того, как выдано разрешение на строительство.

По большому счету разрешение на эксплуатацию – уже формальность. Самое главное получить документ, разрешающий строительство, потому что вопрос экологии и безопасности возникает именно на этом этапе. На этапе эксплуатации риски для безопасности (например, для нереста трески) – минимальны. При правильной эксплуатации готовый газопровод на дне моря не наносит вред окружающей среде.

На самом деле, от других стран, тех же Швеции и Финляндии (через воды которых тоже проходит газопровод), подобных документов никто не ждет. В этих странах разрешение на строительство уже включало в себя разрешение на эксплуатацию. Именно законодательство Дании такое особенное, что потребовало получения отдельного разрешения на эксплуатацию трубы.

«Хотелось бы сказать, что Дания не могла не выдать это разрешение на эксплуатацию. Но уже был прецедент, когда она меняла свое законодательство, чтобы затянуть выдачу разрешения на строительство. Поэтому я не исключаю, что на позицию Дании повлияло заявление Трампа о том, что он очень хотел бы получить Гренландию в аренду. Может быть, это совпадение, но только после этих слов Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2». Тогда же был отменен визит Трампа в Данию», – рассуждает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Сил противостоять США у Дании нет, поэтому она решила найти выход с помощью такой лазейки. «Позиция Дании такова, что мы – просто маленькая страна, которая не хочет ничего решать. Давайте в треугольнике РФ – США – Германия сами разбирайтесь. А мы не хотим попадать под санкции, с одной стороны, и под судебный иск от Газпрома о нарушении собственных законов – с другой», – считает Юшков.

ДЭА обращает внимание, что разрешение выдается в соответствии с датским законодательством, а также в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, согласно которому Дания обязана разрешить строительство и эксплуатацию транзитных трубопроводов. Что касается выдвигаемых Данией условий, то они точно не касаются политики, речь скорее идет о стандартных технических регламентах и экологической безопасности, указывает Симонов.

У тех, кто не согласен с решением датского агентства, есть четыре недели на подачу апелляции, то есть до 28 октября 2020 года. После этого у Nord Stream 2 будут на руках все необходимые разрешения на эксплуатацию от стран, через воды которых проходит газопровод. Осталось только его достроить.

И вот как раз с этим ситуация непонятная. В августе уже не было никаких процедурных ограничений для возобновления прокладки трубы. И погодные условия были благоприятными. К тому моменту был решен и технический вопрос – Дания внесла изменения в разрешение на стройку, дав добро на работу в море судам с якорным позиционированием. Предполагалось, что это было сделано специально для трубоукладочной баржи «Фортуна». Тем более, что она долго стояла в немецком порту Мукран, где хранятся трубы для укладки. «Фортуна» и «Академик Черский» могли бы взять на себя по одной нитке трубы и быстро уложить трубы (50 км труб одной нитки и 70 км труб другой нитки).

Однако ничего не происходит, трубы для газопровода не укладываются на дно Балтийского моря, и Газпром хранит молчание по этому поводу. Остается наблюдать, как суда, которые, предположительно, должны начать достройку, меняют порты дислокации. Так, «Фортуна» в июле перешла в порт Росток, а на днях перешла в порт Висмар в Германии. Причем «Фортуну» сопровождали семь судов. А именно: судно снабжения Ievoli Blue под итальянским флагом, Multratug 31 под флагом Нидерландов и небольшие буксиры Wulf 5, Bugsier 17, Wolf, Wal и Corvin под флагом ФРГ. При этом «Академик Черский» остается в немецком порту Мукран.

Возможно, таким образом владельцы судов пытаются запутать весь мир, особенно американских сенаторов. Другой вариант: владелец «Фортуны» – компания МРТС – пытается дистанцироваться от «Северного потока – 2» в страхе попасть под американские санкции. Но далеко «Фортуна» не уходит, чтобы если что-то случится с «Академиком Черским» при укладке труб, оперативно помочь, заменить и т. п. Смущает тот факт, что риск санкций был понятен с самого начала.

Со ссылкой на членов экипажа появилась неофициальная информация о том, что «Академик Черский» готовится начать работы по «Северному потоку – 2» 2 ноября. «Мое предположение: стройка не начинается, потому что суда-трубоукладчики, которые должны строить газопровод, не доведены до ума. Но это не значит, что задача нерешаемая», – говорит Константин Симонов.

«Думаю, что пока никто не может точно сказать, когда возобновится стройка и произойдет ли это в этом году. Движения какие-то есть, но уже понятно, что ввода в эксплуатацию газопровода в конце 2020-го или в первом квартале 2021 года, как ожидалось ранее, уже не будет. Скорее всего, сроки сдвигаются на второй или третий квартал будущего года», – заключает Юшков.

Теги:

Северный поток

,

поставки газа

,

Северный поток – 2