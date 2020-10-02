 

Выезд из Армении в Нагорный Карабах ограничили

02.10.2020, 10:48, Новости дня

Выезд физических лиц и транспорта из Армении в Нагорный Карабах, за исключением перевозок для армии обороны и властей непризнанной Нагорно-Карабахской республики со 2 октября ограничивается в целях обеспечения разгрузки дорог, сообщила пресс-служба правительства Армении.

В пресс-службе правительства сообщили, что «в целях обеспечения бесперебойного общения и разгрузки дорог со 2 октября будет ограничен выезд лиц и транспорта из Армении в Арцах (так в Ереване называют непризнанную Нагорно-Карабахскую республику), за исключением перевозок для армии обороны и правительства Арцаха, а также в исключительных случаях с разрешения правительства Армении», передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье началось обострение конфликта в Карабахе. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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