 

Эксперт: Попытки Лукашенко сыграть в миротворца выглядят более, чем забавно

02.10.2020, 10:43, Разное

В четверг, 1 октября, белорусский лидер связался по телефону с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном. Они обсудили боевые действия в районе Нагорного Карабаха. Подробности беседы не раскрываются.

По мнению журналиста Руслана Горбачева, Александр Лукашенко решил примерить на себя образ миротворца. Глава республики уже пытался играть роль посредника в российско-украинском конфликте. Однако все старания политика так и не принесли плодов.

“На этот раз подобное поведение президента способно вызвать у других улыбку”, – написал эксперт.

Журналист напомнил, что ранее президент Азербайджана назвал все призывы какой-либо стороны к диалогу бессмысленными. Алиев отметил, что подобные заявления могут делать только международные организации, например, ООН и ОБСЕ, так как у них есть мандат.

Вполне вероятно, что звонок Лукашенко сильно разозлил Ереван. Ведь известно, что президент Белоруссии, несмотря на союзнические отношения с Арменией, продает оружие ее врагу – Азербайджану. В частности, он поставлял Баку системы залпового огня “Полонез”.

Горбачев добавил, что попытки Александра Лукашенко выставить себя миротворцем на фоне политического кризиса в Белоруссии выглядят более, чем забавно. Некоторые европейские страны уже назвали выборы в республике сфальсифицированными и отказались признать политика легитимным.

“У действующего президента Белоруссии талант смешить других руководителей государств”, – заключил эксперт.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / В Великобритании возобновились клинические испытания оксфордской вакцины от COVID-19

17.07 / На всех ОМОНа не хватит

04.08 / Лукашенко отменяет речь о положении в стране из-за плохого состояния здоровья

02.08 / Мнение: Что общего между русскими и котиками? : Казалось бы, при чём здесь Сталин? – Вопросы антропологии

14.07 / Мирослава Карпович перебралась в дом Павла Прилучного

01.09 / Россия установила рекорд по экспорту зерновых в Европу

24.06 / Омбудсмен Москалькова: пикеты нельзя приравнивать к митингам даже во время пандемии

14.07 / Онкологи назвали ранние признаки рака кожи

12.08 / Xiaomi представила прозрачный 55-дюймовый телевизор за 7200 долларов

26.09 / Никас Сафронов назвал Тарзана жертвой банды мошенников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска