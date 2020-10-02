Новый кроссовер Toyota дешевле Hyundai Creta добрался до дилеров в Индии

02.10.2020, 10:40, Новости дня

Японская компания Toyota на прошлой неделе стартовала прием заказов на недорогой кроссовер под названием Toyota Urban Cruiser.

Вместе с тем первые экземпляры автомобилей уже поступили к местным дилерам. В настоящее время приобрести вышеуказанную модель можно исключительно на индийском рынке. Однако в японской компании поспешили отметить, что модель в 2021 году может появиться и в остальных странах. Ориентировочная стоимость модели в российском валюте составляет порядка 887 тысяч рублей, что на 12% меньше, чем ближайший конкурент.

Напомним, кроссовер Toyota Urban Cruiser построен на базе другого японского паркетника Suzuki Vitara Brezza. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель, а также дополнительный стартер-генератор. Остальные данные по модели пока отсутствуют.