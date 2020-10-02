Ученые рассказали, почему пить кофе до завтрака опасно

02.10.2020, 10:35, Разное



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Многие люди пьют кофе по утрам прежде, чем делать что-либо еще. Особенно срочно хочется взбодриться, если ночной сон не принес удовлетворения. Новое исследование, опубликованное в British Journal of Nutrition, показало, что у употребления кофе по утрам натощак могут быть потенциально опасные побочные эффекты. У тех, кто пил его до завтрака, ухудшался метаболизм глюкозы.

В новом исследовании приняли участие 29 молодых людей. Каждый из них прошел через три эксперимента.

После нормального ночного сна участники получали сладкий (сахарный) напиток, который играл в эксперименте роль завтрака.

Участники пили сладкий напиток после плохого ночного сна (ученые будили их каждые полчаса).

После столь же плохого сна участники пили крепкий черный кофе сразу после пробуждения. Сладкий напиток они получали через полчаса.

Каждый раз у участников проверяли уровень глюкозы в крови после употребления ими сладкого напитка, который соответствовал среднему завтраку по калорийности.

После одной ночи с плохим сном ученые не обнаружили ухудшений со стороны метаболизма глюкозы у участников исследования: он был таким же, как после нормального сна. Этот вывод авторы работы считают обнадеживающим. Дело в том, что исследования последних лет демонстрировали противоположные результаты: плохой сон в течение всего одной ночи «обвиняли» в существенном ухудшении обмена веществ.

Если участники пили кофе за полчаса до завтрака после ночи с плохим сном, уровень глюкозы после еды в крови у них увеличивался на 50% по сравнению с показателями тех дней, когда утро начиналось не с кофе.

Ученые указывают, что существует некоторый парадокс, связанный с кофе. С одной стороны, популяционные исследования говорят о том, что его употребление связано с хорошим здоровьем. В то же время, некоторые научные работы связывают кофеин с развитием устойчивости тканей к инсулину (это фактор риска развития сахарного диабета 2 типа).

Новое исследование, считают его авторы, показывает, что кофе после тяжелой ночи решает проблему усталости, но может создать другую: снизить толерантность организма к глюкозе, полученной с завтраком. Они указывают, что вероятность нарушения метаболизма глюкозы будет меньше, если пить кофе после завтрака.