Ученые рассказали, почему пить кофе до завтрака опасно
02.10.2020, 10:35, Разное
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Многие люди пьют кофе по утрам прежде, чем делать что-либо еще. Особенно срочно хочется взбодриться, если ночной сон не принес удовлетворения. Новое исследование, опубликованное в British Journal of Nutrition, показало, что у употребления кофе по утрам натощак могут быть потенциально опасные побочные эффекты. У тех, кто пил его до завтрака, ухудшался метаболизм глюкозы.
В новом исследовании приняли участие 29 молодых людей. Каждый из них прошел через три эксперимента.
Каждый раз у участников проверяли уровень глюкозы в крови после употребления ими сладкого напитка, который соответствовал среднему завтраку по калорийности.
После одной ночи с плохим сном ученые не обнаружили ухудшений со стороны метаболизма глюкозы у участников исследования: он был таким же, как после нормального сна. Этот вывод авторы работы считают обнадеживающим. Дело в том, что исследования последних лет демонстрировали противоположные результаты: плохой сон в течение всего одной ночи «обвиняли» в существенном ухудшении обмена веществ.
Если участники пили кофе за полчаса до завтрака после ночи с плохим сном, уровень глюкозы после еды в крови у них увеличивался на 50% по сравнению с показателями тех дней, когда утро начиналось не с кофе.
Ученые указывают, что существует некоторый парадокс, связанный с кофе. С одной стороны, популяционные исследования говорят о том, что его употребление связано с хорошим здоровьем. В то же время, некоторые научные работы связывают кофеин с развитием устойчивости тканей к инсулину (это фактор риска развития сахарного диабета 2 типа).
Новое исследование, считают его авторы, показывает, что кофе после тяжелой ночи решает проблему усталости, но может создать другую: снизить толерантность организма к глюкозе, полученной с завтраком. Они указывают, что вероятность нарушения метаболизма глюкозы будет меньше, если пить кофе после завтрака.
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