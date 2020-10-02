 

Ученые рассказали, почему пить кофе до завтрака опасно

02.10.2020, 10:35, Разное


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Многие люди пьют кофе по утрам прежде, чем делать что-либо еще. Особенно срочно хочется взбодриться, если ночной сон не принес удовлетворения. Новое исследование, опубликованное в British Journal of Nutrition, показало, что у употребления кофе по утрам натощак могут быть потенциально опасные побочные эффекты. У тех, кто пил его до завтрака, ухудшался метаболизм глюкозы.

В новом исследовании приняли участие 29 молодых людей. Каждый из них прошел через три эксперимента.

  • После нормального ночного сна участники получали сладкий (сахарный) напиток, который играл в эксперименте роль завтрака.
  • Участники пили сладкий напиток после плохого ночного сна (ученые будили их каждые полчаса).
  • После столь же плохого сна участники пили крепкий черный кофе сразу после пробуждения. Сладкий напиток они получали через полчаса.

    • Каждый раз у участников проверяли уровень глюкозы в крови после употребления ими сладкого напитка, который соответствовал среднему завтраку по калорийности.

    После одной ночи с плохим сном ученые не обнаружили ухудшений со стороны метаболизма глюкозы у участников исследования: он был таким же, как после нормального сна. Этот вывод авторы работы считают обнадеживающим. Дело в том, что исследования последних лет демонстрировали противоположные результаты: плохой сон в течение всего одной ночи «обвиняли» в существенном ухудшении обмена веществ.

    Если участники пили кофе за полчаса до завтрака после ночи с плохим сном, уровень глюкозы после еды в крови у них увеличивался на 50% по сравнению с показателями тех дней, когда утро начиналось не с кофе.

    Ученые указывают, что существует некоторый парадокс, связанный с кофе. С одной стороны, популяционные исследования говорят о том, что его употребление связано с хорошим здоровьем. В то же время, некоторые научные работы связывают кофеин с развитием устойчивости тканей к инсулину (это фактор риска развития сахарного диабета 2 типа).

    Новое исследование, считают его авторы, показывает, что кофе после тяжелой ночи решает проблему усталости, но может создать другую: снизить толерантность организма к глюкозе, полученной с завтраком. Они указывают, что вероятность нарушения метаболизма глюкозы будет меньше, если пить кофе после завтрака.



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