Помпео предостерег против вовлечения третьих стран в Нагорно-Карабахский конфликт

02.10.2020, 10:31, Новости дня

Госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты выступают против участия третьих сторон в конфликте в Нагорном Карабахе после того, как Турция публично заявила о поддержке Азербайджана.

«Мы не одобряем вовлечение других стран в этот конфликт, – сказал Помпео Fox News. – Мы считаем, что посторонним следует держаться подальше».

По словам госсекретаря, Вашингтон хочет, чтобы Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня.

«Мы хотим, чтобы обе страны сдали назад, – подчеркнул он. – Мы поговорили с руководством каждой из двух стран и попросили их сделать именно это».

«Мы надеемся, что в предстоящие дни они увидят, что насилие не разрешит существующие конфликты, этнические и политические конфликты и распри», – сказал Помпео.

«А участие третьих сторон – других стран – только усугубляет проблему», – добавил госсекретарь.