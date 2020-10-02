 

У Яны Рудковской и Евгения Плющенко родился второй общий ребенок

02.10.2020, 10:25, Разное

45-летняя Яна Рудковская и 37-летний Евгений Плющенко вновь стали родителями: 25 сентября на свет появился их сын, которого назвали Арсением, но новостью с подписчиками продюсер решила поделиться только сейчас. Известно, что пара воспользовалась услугами суррогатной матери.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко с детьмиТеперь у меня 4 сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш – Арсений Евгеньевич Плющенко,- подписала Яна совместный снимок, на котором, помимо нее, Евгения и Арсения, позирует первый общий ребенок пары – Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч. Какое милое прозвище Яна и Евгений дадут новорожденному ребенку, покажет время.

Евгений Плющенко с детьмиО том, что Яна Рудковская рассматривает вариант суррогатного материнства, она лично рассказала в интервью HELLO!:

У меня один из лучших врачей в мире – Эльвира Валентиновна Исакова, она стояла у истоков темы ЭКО в нашей стране. Она оценила мои шансы забеременеть так: “Один к десяти”. И я решила, что лучше этот шанс использовать для суррогатного материнства, где вероятность успеха гораздо выше. Я просто поняла, что суррогатное материнство, по сути, мой единственный выход из положения. А еще она рассказала любопытный факт – что уже через несколько лет создадут искусственную матку, которая будет вынашивать детей, и мамы вообще будут не нужны. Мы такое видели только в фантастических фильмах, а тут наука стучится в двери.

Для Яны Арсений стал четвертым ребенком: помимо Александра Плющенко, у нее двое сыновей – Николай и Андрей – от брака с бизнесменом Виктором Батуриным. Андрей – приемный ребенок, его биологическая мать – вторая жена Батурина, Юлия Салтовец. Что касается Евгения, у него также есть сын Егор от предыдущего брака с Марией Ермак.

Яна Рудковская с детьмиКликните на фото для просмотра галереиЯна Рудковская с детьми



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