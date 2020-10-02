ЕС начинает правовой процесс против Великобритании за нарушение договора о выходе

02.10.2020, 10:20, Новости дня

На этой неделе нижняя палата британского парламента приняла законопроект, противоречащий некоторым частям соглашения о выходе из ЕС, пишет немецкая газета Die Welt. Срок ультиматума, поставленного в связи с этим Еврокомиссией, истёк, и теперь Брюссель начинает правовые шаги против Великобритании. Если дело дойдёт до Европейского Верховного суда, Лондону может быть назначен денежный штраф.



Reuters

Срок ультиматума ЕС истёк, пишет немецкая газета Die Welt. Из-за нарушения договора о выходе из Евросоюза Брюссель предпринимает правовые шаги против Великобритании. Об этом сегодня сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как поясняет издание, во вторник нижняя палата британского парламента приняла законопроект о внутреннем рынке, который противоречит некоторым частям действующего соглашения о выходе из ЕС. Еврокомиссия поставила британскому правительству ультиматум до среды с требованием отменить спорные статьи этого закона.

Этого не произошло, поэтому теперь Еврокомиссия направила в Лондон официальное извещение о том, что усматривает в этом нарушение договора. Фон дер Ляйен дала британскому правительству месяц, чтобы обозначить свою позицию. Это первый шаг в процессе, который в итоге может привести стороны в Европейский Верховный суд, и он может обязать Великобританию заплатить денежный штраф.

Как отмечает немецкая газета, британское правительство отреагировало незамедлительно, продолжая упорно придерживаться своей прежней позиции: «Мы должны создать правовую сеть безопасности, чтобы защитить единство внутреннего рынка Соединённого Королевства, гарантировать, что министры постоянно будут иметь возможность выполнять свои обязательства в отношении Северной Ирландии и защищать успехи мирного процесса».

Закон о внутреннем рынке, который ещё должен быть рассмотрен в верхней палате британского парламента, станет нарушением заложенного в договоре принципа «доброй веры» и, в частности, нарушением соглашения по Северной Ирландии, подчеркнула фон дер Ляйен.

Несмотря на начатый теперь процесс, ЕС продолжит и дальше настаивать на полном соблюдении договора о выходе и будет придерживаться его со своей стороны. «Мы придерживаемся наших обязательств», — заявила фон дер Ляйен.

Евросоюз осудил планы британского премьер-министра Бориса Джонсона как подрыв доверия и нарушение международного права. Британское правительство, напротив, называет их «сетью безопасности» на случай, если до конца года не удастся заключить с ЕС никакого торгового соглашения. Таким образом оно хочет аннулировать особые статьи для Северной Ирландии, закреплённые в договоре.

По договору, британская провинция должна остаться более тесно связанной с внутренним рынком ЕС и таможенным союзом, что создаёт необходимость в контроле над перевозками товаров в остальные части Соединённого Королевства. Лондон предостерегает, что из-за этого Северная Ирландия может оказаться в отчуждении. Тем не менее в договоре по брекситу Джонсон согласился с этим условием.

Несмотря на эти споры по поводу закона о внутреннем рынке, на этой неделе снова проходят переговоры о торговом соглашении на время после переходного периода после брексита, к которому стремятся обе стороны.

В конце года Великобритания покидает внутренний рынок ЕС и таможенный союз. Без дополнительного договора сторонам грозит тяжёлый экономический разрыв с таможенными пошлинами и другими торговыми преградами, заключает немецкая газета Die Welt.