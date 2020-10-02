В Киеве насчитали самое большое количество небоскрёбов в Европе
02.10.2020, 10:20, Новости дня
Киев стал городом с самым большим количеством небоскрёбов в Европе. Как передаёт «СТРАНА», согласно данным сервиса SkyscraperPage, украинская столица обогнала примерно в два раза Москву и прилично оторвалась от Лондона. В мире в первую тройку входят Нью-Йорк, Торонто и Дубай.
Reuters
Согласно данным сервиса SkyscraperPage, Киев назвали городом с самым большим количеством небоскрёбов в Европе. Как пишет «СТРАНА», украинская столица обогнала примерно в два раза Москву и прилично оторвалась от Лондона, население которого на 10 миллионов человек больше.
Для составления рейтинга учитывали все здания в городе высотой более 35 м. Для этого анализируются данные 6965 городов мира, а высотными можно считать дома с 12 и более этажами, также засчитываются башни и нежилые высотные здания, за исключением статуй и технических сооружений.
Всего в Киеве насчитали 1199 высотных зданий с 3 миллионов жителей столицы. В то же время Лондон насчитывает 1109 небоскрёбов на 13 миллионов жителей, а в Москве — всего 550 высоток. Харьков занял четвёртое место в списке с 422 многоэтажками, а Одесса — на 23 месте со 160 небоскрёбами.
В мире первое место досталось Нью-Йорку с 6097 высотками, далее следует Торонто с 2393 высотными домами и Дубай с 1574 небоскрёбами.
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