Коронавирус не изменил мир, но стал катализатором конфликтов

02.10.2020, 10:20, Новости дня

Пандемия COVID-19 стала шоком для всего мира, но не изменила его до неузнаваемости, а лишь обострила уже существовавшие очаги напряжённости, пишет Le Monde. Этот кризис стал первым в постамериканском мире, когда Трамп отказался принимать лидерство и координировать международные усилия по борьбе с вирусом, а Вашингтон и Пекин уже без стеснения говорят о «новой холодной войне».



Reuters

«Я боюсь, что мир после (пандемии. — ИноТВ) будет ужасно напоминать мир до, но только хуже», — заявил в апреле в интервью Le Monde министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Его слова, немного пессимистичные, хотя и, возможно, предварительные, имели успех: во время этой пандемии внезапно проявилось всё невообразимое. Конечно, были предупреждения, начиная с SARS в 2003 году, а во всех прогнозах фигурировал сценарий эпидемии, вызванной новым мутировавшим вирусом в Китае. Однако коронавирус застал всех врасплох, потому что никто на самом деле не мог представить себе размах заболевания и то, как оно сможет поставить мир на паузу.

Теперь, когда прошёл ступор, кажется всё более очевидным, что каким бы неоспоримо переломным ни был шок, он будет «в большей степени катализатором, который подтверждает и обостряет ранее существовавшие тенденции». Об этом рассказал в июле глава Иститута стратегических исследований Военной школы (IRSEM) Жан-Батист Жанжен-Вильмер в статье для журнала Politique internationale с провокационным названием «Мира после не будет». Действительно, пандемия может только усилить расколы, которые на протяжении многих лет подрывают международный правопорядок. Он становится всё более хаотичным и отмечен возвращением соперничества между державами на фоне кризиса идей многостороннего подхода и международного порядка в том виде, в каком они были сформулированы после Второй мировой войны.

Систему ООН расшатывает то самое государство, которое было одним из его столпов — Соединённые Штаты. «Вызванный COVID-19 кризис можно рассматривать как первый в постамериканском мире, полное отсутствие американского лидерства — беспрецедентная вещь, — объясняет директор Французского института международных отношений (IFRI). — Ни разу Дональд Трамп не попытался создать глобальную координацию, он идёт до конца в своей односторонней логике».

Так, после появления Трампа в Белом доме США вышли из множества соглашений, включая Парижское соглашение по климату, договор об ограничении ядерного оружия с Ираном и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. Придерживаясь принципа «Америка прежде всего», Трамп ускорил процесс, начатый Бараком Обамой. По мнению заместителя директора Фонда стратегических исследований (FRS) Брюно Тертре, именно отступление американцев больше, чем COVID-19, повлияло на рост напряжения в Азии, на Ближнем Востоке и в Восточном Средиземноморье.

Как отмечает издание, кризис в здравоохранении везде привёл к росту национализма и возвращению границ. Чрезвычайные меры, введённые для борьбы с вирусом, имели несомненный положительный эффект на авторитарные режимы. При этом популистские лидеры, которые отрицали тяжесть заболевания и отказывались вводить карантин, набрали популярность, несмотря на фиаско в здравоохранении.

В то же время геополитические последствия кризиса являются реальными. «Пандемия — это продолжение борьбы между державами другими способами», — считает Жан-Ив Ле Бриан в интервью для Le Monde. Противостояние США — Китай, которое наметилось 15 лет назад, усилилось, к тому же две сверхдержавы увеличили разрыв в военном и экономическом плане по отношению к Европе и России. Вирус ещё сильнее обострил напряжённость, и теперь Пекин и Вашингтон без стеснения говорят о «новой холодной войне», оставаясь при этом экономически взаимозависимыми.

Как предсказывает Брюно Тертре, если пандемия продлится или даже обострится, сильные страны — такие как Россия, Китай, Турция — могут стать более жёсткими и предпринять «зарубежные авантюры», в то время как их население страдает от экономического кризиса. С другой стороны, слабые страны в Африке и Латинской Америке станут ещё слабее, и в них начнутся внутренние конфликты.

Перед Европой стоит множество проблем: в ответ на кризис она приняла беспрецедентный общий план по восстановлению экономики. В то же время, несмотря на призывы президента Франции к европейской суверенности, ЕС не решается проводить политику общей безопасности на фоне очевидного роста угроз на его южной и восточной границах.