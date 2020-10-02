 

Калифорния первой в США рассмотрит вопрос о выплате репараций за рабство

02.10.2020, 10:20, Новости дня

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал закон, предусматривающий создание целевой группы для изучения вопроса о возможной выплате репараций людям, пострадавшим от рабства и расовой дискриминации, пишет Business Insider. Таким образом, как отмечает издание, этот штат первым в США займётся изучением этой проблемы.


Reuters

Калифорния стала первым американским штатом, который рассмотрит вопрос о репарациях тем, кто пострадал от рабства и расовой дискриминации, пишет Business Insider.

Губернатор штата Гэвин Ньюсом подписал в среду закон, в рамках которого будет создана целевая группа для изучения этого вопроса.

«После просмотра дебатов, состоявшихся вчера вечером, подписание этого документа более чем актуально», — подчеркнул Ньюсом, член Демократической партии США.

Этот закон призывает к созданию целевой группы из девяти человек для документирования исторических и нынешних последствий порабощения афроамериканцев и для «рекомендации соответствующих средств правовой защиты».

Эти рекомендации, включая возможность «полного возмещения ущерба», будут представлены через год в отчёте.

Большинство членов целевой группы будет назначено Ньюсомом, а остальные будут выбраны законодательным органом штата Калифорния.
 
Хотя Калифорния официально вошла в союз как «свободный штат» в 1850 году, система рабского труда продолжала существовать на её территории, а газеты открыто рекламировали продажу порабощённых людей, пишет издание со ссылкой на Калифорнийское историческое общество.

Кроме того, официальные лица и граждане штата исполняли федеральный закон о беглых рабах, выслеживая чернокожих мужчин и женщин, сбежавших с юга.



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