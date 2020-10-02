В Москве стартовал 42-й международный фестиваль кино

02.10.2020, 10:17, Разное

В мультиплексе “Октябрь” начались сразу два фестиваля: БРИКС и ММКФ. Программный директор события Кирилл Разлогов отметил, что проведение фестиваля в очном режиме – большая победа.

Кинопоказ пришлось перенести на полгода из-за пандемии коронавируса. Программа ММКФ была составлена еще в апреле и почти не поддавалась коррекции, так как весь перечень картин в полной мерой отражает тенденции мирового кино. Дополнения все же были – в список добавили фильмы из Венеции и так и не состоявшегося фестиваля в Каннах.

Одна из каннских картин, которые будут представлены на Московском фестивале, – «Гагарин» режиссеров Жереми Труиля и Фанни Лиатара. В фильме идет речь о французском квартале Гагарин, первый камень которого был заложен известным советским космонавтом. Главный герой кинокартины – темнокожий Юрий – хочет противостоять сносу квартала и стать космонавтом. С фестиваля в Венеции на ММКФ пришли «От смерти до смерти» Хилала Байдарова и «Новый порядок» Мишеля Франко.

Открыл Московский фестиваль фильм «Серебряные коньки» Михаила Локшина.

Программа фестиваля не сократилась – приблизительно 180 фильмов. В целях безопасности уменьшили количество мест для зрителей и рассадили их в шахматном порядке. Многие пресс-конференции пройдут в онлайн-режиме, из-за того что немало стран все еще не открыли границы, а потому большая часть участников не смогла прилететь. Для полетов открыты лишь Великобритания, Турция, Швейцария и Казахстан, у которых нет своего кинематографа.

В фестивале не будет столько атрибутов шумного праздника, как обычно. Актеров не станут встречать овациями на красной дорожке.

Изменились и локации фестиваля. Открытие и закрытие ММКФ – в Театре мюзикла, большая часть кинопоказов будет проведена в Доме кино, Центре документального кино, в «Октябре», Третьяковской галерее и в арт-центре «Гараж». Атмосфера фестиваля также изменилась. Гости не смогут переходить из одного кинозала в другой, так как для просмотра фильма нужно заранее заказывать места и занимать их перед показом. Обсуждения и общение зрителей станет проходить не в фойе кинотеатра, а в ресторанах поблизости.

Фестиваль состоит из разных программ. Среди них «Третий возраст» – фильмы о пожилых людях с грустным сюжетом, «Молодые и красивые» – легкие картины и комедии, программа Screenlife и программа ретроспектив. Следует выделить, что ММКФ также покажет отреставрированную работу Федерико Феллини «Интервью».

На афише фестиваля можно заметить, что преобладают картины российского кинематографа. Это связано, в первую очередь, с тем, что режиссеры из РФ точно смогут присутствовать на фестивале и представить свои творения лично.

Кирилл Разлогов рекомендует к просмотру такие кинокартины: «Долина богов» Леха Маевского, «Черный, черный человек» Адильхана Ержанова, «Спасти русский север» Дж. Митчелла Джонсона.