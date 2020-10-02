Ученые назвали простой способ развить умственные способности ребенка

02.10.2020, 10:17, Разное

Ученые назвали способ, который поможет в развитии умственных способностей ребенка. По их словам, нужно больше писать ручкой на бумаге. Сейчас в основном дети набирают текст на клавиатуре ПК или же на экране гаджетов.

Исследование на эту тему проводили исследователи из Норвегии. Они доказали, что письмо от руки помогает детям запоминать больше информации и, как следствие, лучше учиться. Авторы научной работы анализировали активность головного мозга студентов и школьников посредством ЭЭГ. На протяжении эксперимента испытуемые писали от руки и вводили текст на клавиатуре. При этом их попросили надеть специальные капюшоны с электродами, которые фиксировали изменения, происходящие в главном органе ЦНС.

Результаты показали, что использование ручки при письме делает мозг более активным. К тому же создаются так называемые «крючки», на которые можно закрепить воспоминания. Кроме того, в ходе данного процесса возрастает активность в сенсомоторных частях органа. Все это делает человека более открытым для получения новых знаний.

В эпоху цифровизации, когда в образовании применяются гаджеты, все равно нужно работать ручкой, чтобы дети не теряли этот важный навык. В целом обучение письму представляет собой сложный процесс, но ученики должны через него пройти.