Вера Брежнева опубликовала откровенный снимок без бюстгальтера

02.10.2020, 10:17, Разное

Известная певица и актриса Вера Брежнева сняла бюстгальтер, чтобы сделать эффектное фото. Перед подписчиками блондинка предстала в льняной блузе, которая выгодно подчеркивает зону груди, открывает плечи и живот.

Вера Брежнева дополнила верхнюю часть наряда белыми брюками и золотыми украшениями. Ее образ дополнил макияж, сделанный в нюдовых тонах. Соответствующий снимок супруга Константина Меладзе решила опубликовать по случаю Международного дня музыки. С этим праздником она и поздравила подписчиков, поделившись историей из детства.

В 90-е годы семья Веры Брежневой из шести человек жила в трехкомнатной квартире. Там имелся серый магнитофон «Иж305С» и кассеты, которые все любили слушать. Дети ставили песни на паузу, чтобы успеть записать слова. Тогда Брежнева любила слушать Вадима Казаченко, Филиппа Киркорова, Ирина Аллегрову, Ace of Base.

Однажды родители решили приютить бездумного мальчика, которому на вид было 12 лет. Сестры очень обрадовались этому, поскольку всегда мечтали о брате. Мальчик жил в квартире семьи Веры Брежневой несколько дней, а потом исчез, взяв с собой магнитофон. Тогда сестры расстроились вдвойне.