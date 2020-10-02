 

В РФ задумались над «Северным потоком – 3»

02.10.2020, 10:08, Новости дня

В РФ заговорили о расширении проекта «Северный поток» и строительстве в будущем пятой и шестой ниток для поставок водорода в Европу, сообщил замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов.

Белов заявил, что, по его мнению, проект «Северный поток – 2» будет завершен, несмотря на трудности из-за санкций США и ситуации с Алексеем Навальным, передает РИА «Новости».

На фоне перехода Европы к более экологичному топливу, до 2050 года РФ начнет использовать свою газотрубопроводную систему, в том числе трубу через Украину, «Северный поток» и «Северный поток – 2», для поставок в ЕС водорода.

«Я предполагаю, что в будущем вполне можно будет строить и пятую, и шестую ветки, потому что технически это обоснованно и речь идет уже о другом газе», – сказал Белов, добавив, что Европа не сможет самостоятельно обеспечить себя водородом.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».



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