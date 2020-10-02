Генконсульство в Анталье выясняет обстоятельства ДТП, в котором могли пострадать россияне

02.10.2020, 10:08, Новости дня

Генконсульство РФ в Анталье выясняет обстоятельства произошедшей на юге Турции аварии, в которой могли пострадать россияне, сообщил представитель дипмиссии.

«Мы находимся в контакте с турецкими правоохранительными органами, выясняем обстоятельства произошедшего», – передает ТАСС слова представителя дипмиссии.

О ДТП с участием туристического автобуса с россиянами ранее сообщила газета «Миллиет».

Напомним, ранее в пятницу СМИ сообщили, что житель Татарстана погиб в номере турецкого отеля из-за неисправного окна.