Под Волгоградом женщина изрезала своих детей и покончила с собой

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02.10.2020, 10:08, Новости дня

В одной из квартир Волжского Волгоградской области обнаружили тело 35-летней местной жительницы. В больницу также с ножевыми ранениями были доставлены ее дети: восьмилетний сын и четырехлетняя дочь.

«Сегодня, 2 октября, в одной из квартир дома, расположенного по улице 40 лет Победы города Волжского, обнаружено тело 35-летней местной жительницы. Кроме того, с указанного адреса в лечебное учреждение с ножевыми ранениями были доставлены двое детей женщины – восьмилетний сын и четырехлетняя дочь», – сообщила официальный представитель СУ СК по Волгоградской области Наталия Рудник порталу v1.ru. 

По ее словам, в настоящее время состояние мальчика медики оценивают как тяжелое. 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства трагедии. По предварительным данным смертельное ранение женщина причинила себе самостоятельно, после того, как изрезала своих малолетних детей.

Отмечается, что погибшая работала в одной из аптек в Волжском. В момент трагедии глава семьи находился на заработках в другом районе Волгоградской области.

По данным портала, состояние пострадавшей четырехлетней девочки врачи оценивают как стабильное, мальчик находится в реанимации, оба ребенка прооперированы.

Полиция в Тюмени возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который ранил ножом возлюбленную в разгар ремонта, сопровождавшегося распитием алкоголя.



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