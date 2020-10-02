Под Волгоградом женщина изрезала своих детей и покончила с собой

02.10.2020, 10:08, Новости дня

В одной из квартир Волжского Волгоградской области обнаружили тело 35-летней местной жительницы. В больницу также с ножевыми ранениями были доставлены ее дети: восьмилетний сын и четырехлетняя дочь.

«Сегодня, 2 октября, в одной из квартир дома, расположенного по улице 40 лет Победы города Волжского, обнаружено тело 35-летней местной жительницы. Кроме того, с указанного адреса в лечебное учреждение с ножевыми ранениями были доставлены двое детей женщины – восьмилетний сын и четырехлетняя дочь», – сообщила официальный представитель СУ СК по Волгоградской области Наталия Рудник порталу v1.ru.

По ее словам, в настоящее время состояние мальчика медики оценивают как тяжелое.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства трагедии. По предварительным данным смертельное ранение женщина причинила себе самостоятельно, после того, как изрезала своих малолетних детей.

Отмечается, что погибшая работала в одной из аптек в Волжском. В момент трагедии глава семьи находился на заработках в другом районе Волгоградской области.

По данным портала, состояние пострадавшей четырехлетней девочки врачи оценивают как стабильное, мальчик находится в реанимации, оба ребенка прооперированы.

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