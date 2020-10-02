Ученые нашли в Австралии пещерные рисунки нового типа

02.10.2020, 9:53, Разное

В Австралии исследователи обнаружили абсолютно новый тип пещерного рисунка. Ранее наскальные изображения, выполненные в подобном стиле, им не встречались.

Австралия считается одним из самых уникальных мест на Земле, где человечество непрерывно проживает несколько тысячелетий. За это время здесь накопилось большое количество памятников доисторической эпохи. Так, ученым недавно удалось обнаружить 87 новых убежищ, расположенных между горой Боррадейл (Авунбарна) и поместьем клана Намуниджбук в Веллингтонском хребте.

В одном из убежищ на севере Австралии на полуострове Арнемленд эксперты нашли открытую галерею, протяженностью 130 км. Она содержит 572 рисунка. Все они выполнены в художественном стиле, который ранее никогда не встречался. Древние люди рисовали в основном природу, а также самих себя и животных, отметил антрополог Поль Тэсон.