Врач разоблачил популярный фейк о коронавирусе

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02.10.2020, 9:48, Новости дня

Врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов разобрал популярный ролик с советами по защите от коронавируса и развеял озвученные там мифы.

Авторы видео утверждают, что в течение нескольких суток после заражения вирус «располагается в слюне и слизи». По словам Бекетова, это предположение не имеет ничего общего с механизмом развития респираторных вирусных инфекций.

«Исследования показывают, что все вирусы размножаются исключительно внутри клеток. В течение нескольких десятков минут, максимум – часов вирус может находиться на поверхности слизистой», – объяснил он в интервью «Комсомольской правде».

Другим фейком является совет промывать носоглотку содовым раствором и вдыхать его пары. Врач отметил, что сейчас существует достаточно много более безопасных аналогов для промываний, а ингаляции паром содового раствора может вызвать серьезное раздражение верхних дыхательных путей.

«При ингаляции раствором такой температуры, когда человеку неприятно и дискомфортно дышать, можно добиться ожога слизистой. Что чревато еще большим вредом, чем проникновение в слизистую вирусных частиц», – подчеркнул пульмонолог.

Специалист рекомендовал пациентам не верить в правдоподобность сомнительных видео в интернете и при первых симптомах болезни обращаться к врачу.

Ранее в пятницу американские ученые из Корнеллского университета назвали президента США Дональда Трампа главным распространителем дезинформации о коронавирусе.



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