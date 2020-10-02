 

“Кидаю в нее нектарин” – Муж Ксении Бородиной рассказал, как мирится с ведущей

02.10.2020, 9:23, Разное

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал, как мирится с ведущей. Обычно он кидает нектарин и говорит, что ждет от жены извинений.
Курбан Омаров дал откровенное интервью журналистке Алене Жигаловой для ее YouTube-канала «Алена, Блин!». По мнению бизнесмена, он чаще расстраивает Ксению Бородину, нежели радует ее. В целом предприниматель считает, что мужчины всегда виноваты.

Несмотря на то, что в отношениях присутствуют ссоры, Ксения Бородина продолжает оставаться с Курбаном Омаровым. Бизнесмен рад, что так складывается, поскольку жена и должна быть рядом с мужем. Раньше пара ссорилась более серьезно: супруги не разговаривали неделю, месяц, заявляли о желании развестись. Сейчас после ссоры бизнесмен поднимается в спальню и кидает в Бородину нектарином. Когда он говорит, чтобы ведущая извинилась, та отвечает: «Да шиш тебе!». Такой исход событий означает, что пара помирилась. Если Ксения Бородина никак не отреагировала на поступок супруга, значит тот сильно огорчил ее.

Звездная чета уже не думает о разводе, все семейные конфликты решаются легче. Курбан Омаров счастлив в браке с Ксенией Бородиной. Ему нравится забота ведущей о нем, ее активность и умение радоваться жизни.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Поссорившиеся участники «Ласкового мая» Андрей Разин и Юрий Шатунов помирились

03.08 / Названы простые способы ускорения обмена веществ

09.08 / Судьба Лукашенко – в руках Путина

03.08 / Буги-вуги и рок-н-ролл: развлечения во время оттепели

29.06 / Чем сейчас занимается звезда сериала “Бедная Настя” Анна Горшкова

22.08 / Мнение: Сорняки в поле

27.09 / «Жадный мишка свалился с трона»

16.09 / Анита Цой: «Я не тот артист, который будет выступать на сцене до 70 лет»

03.07 / Учёные доказали, что занятия бегом могут оказывать противоязвенный эффект

31.08 / Ученые определили один из ранних признаков болезни Альцеймера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска