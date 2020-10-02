“Кидаю в нее нектарин” – Муж Ксении Бородиной рассказал, как мирится с ведущей

02.10.2020, 9:23, Разное

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал, как мирится с ведущей. Обычно он кидает нектарин и говорит, что ждет от жены извинений.

Курбан Омаров дал откровенное интервью журналистке Алене Жигаловой для ее YouTube-канала «Алена, Блин!». По мнению бизнесмена, он чаще расстраивает Ксению Бородину, нежели радует ее. В целом предприниматель считает, что мужчины всегда виноваты.

Несмотря на то, что в отношениях присутствуют ссоры, Ксения Бородина продолжает оставаться с Курбаном Омаровым. Бизнесмен рад, что так складывается, поскольку жена и должна быть рядом с мужем. Раньше пара ссорилась более серьезно: супруги не разговаривали неделю, месяц, заявляли о желании развестись. Сейчас после ссоры бизнесмен поднимается в спальню и кидает в Бородину нектарином. Когда он говорит, чтобы ведущая извинилась, та отвечает: «Да шиш тебе!». Такой исход событий означает, что пара помирилась. Если Ксения Бородина никак не отреагировала на поступок супруга, значит тот сильно огорчил ее.

Звездная чета уже не думает о разводе, все семейные конфликты решаются легче. Курбан Омаров счастлив в браке с Ксенией Бородиной. Ему нравится забота ведущей о нем, ее активность и умение радоваться жизни.