 

Анну Семенович на фото в 16 лет сравнили с Селеной Гомес

02.10.2020, 9:17, Разное

Известная российская певица Анна Семенович поделилась с подписчиками фотографией, где ей 16 лет. После просмотра снимка в социальной сети Instagram некоторые сравнили артистку с зарубежной исполнительницей Селеной Гомес.
В описании к публикации Семенович рассказала, что часто думает, смогла ли она прожить бы другую историю. В 16 лет она только начинала свой путь. Впереди ее ждали чемпионаты по фигурному катанию, учеба в ВУЗе, популярность в группе «Блестящие», плотный график работы, счастье и разочарования в личной жизни.

Семенович хотела бы, чтобы в 16 лет она думала, как в 40, но так не бывает. Артистка любит каждую свою полученную рану и трещину, она научилась верить в лучшее и добиваться постановленных целей. Свой путь экс-солистка «Блестящих» назвала тернистым, но интересным. В жизни не обошлось без глупых поступков, случаев влюбленности в плохих мужчин, иногда знаменитость просыпалась ночью в холодном поту, однако эти ощущения знакомы многим.

Сейчас артистка иногда творит чудеса. Она поинтересовалась у фолловеров, о многом ли они жалеют и чем гордятся. В комментариях подписчики восхитились красотой юной Анны Семенович. Многие рассказали о своих падениях и взлетах.



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