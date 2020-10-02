“Недостаточно любви”: Калашникова рассказала о чувствах Харламова после развода

02.10.2020, 9:17, Разное

Модель, актриса и бизнес-вумен Анна Калашникова пояснила о чувствах шоумена Гарика Харламова после развода со звездой фильма “Текст” Кристиной Асмус. Этот вопрос ей задали журналисты на Московском международном кинофестивале.

По словам Калашниковой, на днях она была на шоу Comedy, где Харламов высказывался о своем разводе. Сам комик считает, что в последнее время написанные им шутки стали еще более пошлыми. Это происходит потому, что юмористу не хватает любви, внимания и ласки.

Напомним, что Кристина Асмус и Гарик Харламов в социальной сети Instagram почти одновременно объявили о разводе в июне нынешнего года. В браке звездные супруги состояли почти восемь лет. Актриса подарила юмористу дочь Анастасию, которая в этом году пошла в первый класс. Сам по себе бракоразводный процесс еще не завершился, но пара изначально договорилась, что все пройдет без лишнего шума, оба родителя смогут участвовать в воспитании ребенка. После расставания с Харламовым Кристина Асмус решила с головой окунуться в работу.