Украинский генерал объяснил потерю Крыма «грабежами» Киева

02.10.2020, 9:08, Новости дня

Киев пренебрежительно относился к Крыму и обкрадывал его, поэтому и потерял полуостров, сообщил украинский генерал Геннадий Москаль.

Генерал, который в период с 1997 по 2000 год занимал должность начальника главка МВД Украины в Крыму, поделился в интервью YouTube-каналу Skrypin.ua воспоминаниями о полуострове того времени.

«Я вспоминаю Крым. Я приехал туда с Закарпатья. Мне покойный (экс-министр МВД Украины Юрий) Кравченко дал возможность, у меня была служебная машина Audi A8. Тогда в Крыму не было ни одной такой машины. Крым жил настолько бедно», – сообщил Москаль.

По его словам, на полуострове не было дорог, автозаправок, «приличных» ресторанов, баз отдыха.

«Просто Украина относилась так – украсть кусок земли, построить там хатынку. Вот так к Крыму абсолютно относились. Вот так и получилось, что Крым…» – сказал генерал.

Ранее бывший министр обороны Украины, генерал армии Александр Кузьмук заявил, что Киев в 2014 году обладал достаточным количеством солдат, чтобы сохранить Крым в составе Украины.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.