ЦБ отозвал лицензию у московского ТЭМБР-Банка

02.10.2020, 9:08, Новости дня

Банк РФ отозвал лицензию на осуществление операций Коммерческого топливно-энергетического межрегионального банка реконструкции и развития (АО «ТЭМБР-Банк»). По величине активов организация занимала 186-е место в банковской системе России.

В сообщении на сайте ЦБ говорится, что регулятор принял соответствующее решение на основании того, что ТЭМБР-Банк»«нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц».

Также организация допускала нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка РФ «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В адрес «ТЭМБР-Банка» неоднократно направлялись предписания «с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков и отражении в отчетности своего реального финансового положения». При этом исполнение требований надзорного органа «приводило к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создавало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков».

Отмечается, что банк функционировал в условиях корпоративного конфликта.

ЦБ также аннулировал лицензию на осуществление «ТЭМБР-Банком» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Также в «ТЭМБР-Банк» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора . Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

«ТЭМБР-Банк» является участником системы страхования вкладов, потому «суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам)».

Ранее ЦБ отозвал лицензии у абаканского ООО КБ «Центрально-Азиатский», московского банка «Ресурс-траст», а также у «Невастройинвеста» и «Народного банка».