Названы самые ожидаемы сериалы октября

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02.10.2020, 8:53, Разное

Озвучены названия сериалов, которые выйдут в октябре. Перечень очень разнообразный, так что каждый зритель сможет найти в нем что-то интересное и захватывающее для себя.
Скоро в эфир выйдут несколько сериалов стримингового сервиса Netflix: «Эмили в Париже» с истинно французской атмосферой от создателя известного многим «Секса в большом городе», «Ферзевый гамбит» о шахматистке с абстинентным синдромом, культовый хоррор Майка Флэнагана «Призраки поместья Блай», который основан на произведении «Поворот винта» Генри Джеймса.

Веб-сайт Hulu предлагает к просмотру несколько хорроров собственного производства. Среди них – «Monsterland» про чудовищ, с которыми будут сражаться главные герои, и «Хелстром» о Дэймоне и Ане Хэлстром, которые пытаются распутать тайны прошлого их родителей и попутно наказывают преступников.

Долгожданное продолжение «Мандалорца» от Disney+ выйдет в конце октября, сюжет второго сезона пока не раскрывают. Также состоится премьера сериала «Следующий» от кинокомпании Fox, в котором зритель сможет узнать альтернативную реальность будущего, где искусственный интеллект станет опасен для существования человечества.

С 4 октября начнет выходить спин-офф «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» – в сериале пойдет речь о новом поколении, которое взрослеет в условиях постапокалипсиса.

В октябре состоится и премьера трех российских сериалов. «Территория» являет собой совокупность хоррора и фольклора. Речь в сериале пойдет о подростке Глебе, который со своим дядей отправился искать пропавших в этнографической экспедиции родителей. «Беспринципные» – экранизация юмористических рассказов-баек Александра Цыпкина от режиссера Романа Прыгунова. 22 октября выйдет «Шерлок в России», где Шерлок-Матвеев гонится за Джеком Потрошителем до Питера. Там он находит помощников – доктора Кварцева и учительницу Софию.

Также в октябре можно будет посмотреть «Испанскую принцессу», «Отыграть назад» и «Парни что надо».



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