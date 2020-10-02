 

Российская кинокартина «Вратарь Галактики» провалилась в прокате

02.10.2020, 8:53, Разное

Фильм отечественного производства «Вратарь Галактики», снятый в жанре фантастики, провалил свой прокат. На съемки было потрачено 786 млн рублей, а за полтора месяца показов вернули только 106 млн.
Фонд кино являлся спонсором кинокартины и выделил на проведение съемок 500 млн рублей, из них 300 млн было выделено без возврата.

Режиссер Джаник Фазиев снял фильм про жизнь в будущем, в котором из-за постоянных войн между галактиками разрушилась климатическая система планеты. Над городом завис огромный космический корабль пришельцев, на котором проводятся соревнования гладиаторов по космоболу. Главный герой должен будет в них принять участие.

Фильм появится в Сети уже в октябре.



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