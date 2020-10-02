 

Первые операции на мозге люди начали делать еще в каменном веке

02.10.2020, 8:53, Разное

Ученым удалось найти в испанской пещере череп, принадлежащий древнему человеку из каменного века, со следами операции на мозге. Трепанация, вероятно, не удалась, поскольку в итоге голову отрезали от тела женщины.
Точный возраст находки установить пока не удалось, но операцию могли проводить в период между 4800 г. до н. э. и 4550 г. до н. э., относящийся к временам каменного века. Древние люди, жившие в пещере Дехесил на Пиренейском полуострове, пытались спасти женщину, проведя ей трепанацию черепа, а также высверливая небольшие отверстия в нем.

Но женщине в итоге выжить не удалось, древние люди посмертно ее обезглавили. Подобный исход может намекать на то, что пострадавшей вовсе не проводили операцию на мозге. Ученые полагают, что на самом деле над ней могли поставить эксперимент или же жительница стала жертвой кровавого ритуала. Ее череп находился рядом с останками мужчины и козленка.



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