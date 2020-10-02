 

Шансы Байдена победить Трампа на выборах выросли после дебатов

02.10.2020, 8:48, Новости дня

Шансы кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена выросли после дебатов с действующим президентом Дональдом Трампом, свидетельствуют данные опроса телеканала CNBC и социологической компании Change Research.

По информации телеканала, 54% опрошенных готовы голосовать за Байдена, в пользу действующего президента высказался 41% респондентов, передает РИА «Новости». 

В опросе, который проводился на следующий день после дебатов, приняли участие 925 американцев. Статистическая погрешность составляет 3,22 процентных пункта.

Напомним, во вторник в США состоялись первые предвыборные теледебаты Трампа и Байдена. Президент США начал перебивать оппонента уже на первом вопросе, а также постоянно интересовался источниками доходов Хантера Байдена.

В ответ Байден не сдержался и потребовал от Трампа «заткнуться», а также назвал президента «лжецом», «клоуном» и «щенком Путина».

Американские СМИ назвали первые дебаты между нынешними кандидатами в президенты США самыми грязными в истории. При этом Трамп заявил, что первые дебаты с Байденом ему понравились.



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