С начала суток 2 октября оккупанты дважды открывали огонь на Донбассе – штаб ООС
02.10.2020, 8:45, Новости дня
1 октября российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины в зоне операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС 2 октября в Facebook.
“Из автоматического станкового гранатомета враг открыл огонь вблизи Станицы Луганской, а из подствольного гранатомета – неподалеку от Орехово”, – говорится в сообщении.
В результате обстрелов украинские военные не пострадали.
“Военнослужащие Вооруженных сил и пожарные ГСЧС ликвидировали пожар в районе населенных пунктов Подлесное, Половинкино, Северодонецк, Золотое, Хутор Вольный, Попасная и Троицкое. Кроме того, пожары локализованы вблизи Кряковки, Трехизбенки, Новоалександровки, Артема, Болотенного и Станицы Луганской. Продолжается локализация очагов возгораний вблизи Старобельска и Старого Айдара”, – говорится в сообщении.
С начала суток 2 октября боевики дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих.
“Оба факта зафиксированы вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке противник дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди украинских защитников нет”, – сообщили в штабе.
Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.30 2 жовтня 2020 року
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.30 2 жовтня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники, сумлінно виконуючи поставлені завдання, повністю дотримуються умов досягнутих мирних домовленостей.Упродовж минулої доби, 1 жовтня, російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності наших підрозділів. Так, з автоматичного станкового гранатомета ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської, а з підствольного гранатомета – неподалік Оріхового.Унаслідок ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.Також у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, вчора військовослужбовцями Збройних Сил та вогнеборцями ДСНС було ліквідовано пожежі у районі населених пунктів Підлісне, Половинкине, Сєвєродонецьк, Золоте, Хутір Вільний, Попасна та Троїцьке.Окрім того, пожежі локалізовано неподалік Кряківки, Трьохізбенки, Новоолександрівки, Артема, Болотеного та Станиці Луганської. Триває локалізація осередків загорянь поблизу Старобільська та Старого Айдару.До ліквідації пожеж залучено необхідну кількість особового складу та спецтехніки Збройних Сил, ДСНС та лісових господарств. Через поширення вогню було призупинено роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду в Станиці Луганській. Можливість перетинати КПВВ буде відновлена після стабілізації ситуації. Від початку поточної доби, 2 жовтня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. Обидва факти зафіксовано поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці противник двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем.Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає.Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.Слава Україні!
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Neljapäev, 1. Oktoober 2020
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.
6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.
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