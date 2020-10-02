С начала суток 2 октября оккупанты дважды открывали огонь на Донбассе – штаб ООС

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.30 2 жовтня 2020 року

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.30 2 жовтня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські захисники, сумлінно виконуючи поставлені завдання, повністю дотримуються умов досягнутих мирних домовленостей.Упродовж минулої доби, 1 жовтня, російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності наших підрозділів. Так, з автоматичного станкового гранатомета ворог відкрив вогонь поблизу Станиці Луганської, а з підствольного гранатомета – неподалік Оріхового.Унаслідок ворожих пострілів бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.Також у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил. Зокрема, вчора військовослужбовцями Збройних Сил та вогнеборцями ДСНС було ліквідовано пожежі у районі населених пунктів Підлісне, Половинкине, Сєвєродонецьк, Золоте, Хутір Вільний, Попасна та Троїцьке.Окрім того, пожежі локалізовано неподалік Кряківки, Трьохізбенки, Новоолександрівки, Артема, Болотеного та Станиці Луганської. Триває локалізація осередків загорянь поблизу Старобільська та Старого Айдару.До ліквідації пожеж залучено необхідну кількість особового складу та спецтехніки Збройних Сил, ДСНС та лісових господарств. Через поширення вогню було призупинено роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду в Станиці Луганській. Можливість перетинати КПВВ буде відновлена після стабілізації ситуації. Від початку поточної доби, 2 жовтня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. Обидва факти зафіксовано поблизу населеного пункту Авдіївка. На цій ділянці противник двічі відкривав вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем.Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає.Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.Слава Україні!

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Neljapäev, 1. Oktoober 2020