Трамп заявил, что болен COVID-19

02.10.2020, 8:45, Новости дня

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп получили позитивные тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом Трамп написал в Twitter 2 октября.

“Сегодня вечером мы с первой леди дали положительный результат на COVID-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе!” – написал он.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Ранее Трамп сообщил, что они с женой уходят на самоизоляцию в связи с подтверждением коронавирусной инфекции у советницы президента Хоуп Хикс.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Как сообщает Fox News, Хикс ездила с Трампом в Миннесоту, а также летела с ним на одном борту на дебаты с кандидатом в президенты Джо Байденом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

США занимают первое место в мире по распространению заболевания. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в этой стране коронавирус подтвержден у 7,2 млн человек, 207,8 тыс. умерли, 2,9 млн выздоровели.