 

Шуфрич рассказал, что получил один положительный и три отрицательных теста на COVID-19

02.10.2020, 8:45, Новости дня

Нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Нестор Шуфрич в эфире канала “1+1” 1 октября заявил, что сдал позитивный тест на коронавирус, а затем получил несколько отрицательных. 

“Завтра получу результат. У меня, к сожалению, во вторник был один позитивный тест, потом три негативных. Завтра (2 октября. – “ГОРДОН”) и в понедельник буду делать очередные, посмотрим, чем это завершится”, – сказал Шуфрич.

В Украине коронавирусом по состоянию на 1 октября заразилось 213 тыс. человек, 4193 пациента умерли, 94 443 выздоровели.

В конце августа спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что в парламенте коронавирусом заразилось 23 депутата. 30 сентября он рассказал, что коронавирус подтвердили еще у около 10 парламентариев и сотрудников аппарата Рады. 

В последние дни о своем инфицировании сообщали внефракционный народный депутат Муса Магомедов, глава партии “Голос” и нардеп Кира Рудик, пятый президент, народный депутат от “Европейской солидарности” Петр Порошенко, член фракции “Европейская солидарность” Яна Зинкевич, представитель “Слуги народа” Жан Беленюк, нардеп от группы “За майбутнє” Игорь Палица. По словам главы партии “Слуга народа” Александра Корниенко, у него есть симптомы COVID-19, но тест дал отрицательный результат.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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