В мире за сутки от коронавируса умерло 7,6 тыс. человек

02.10.2020, 8:45, Новости дня

За сутки 1 октября в мире от коронавируса умерло 7602 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19.

Число подтвержденных случаев коронавируса в мире достигло почти 34,3 млн, умерло 1 млн 23 тыс. пациентов, выздоровело 23,8 млн заболевших.

Страны с наибольшим распространением COVID-19:

США (почти 7,3 млн заболевших, 207,8 тыс. умерших, 2,86 млн выздоровевших);

Индия (6,4 млн заболевших, 99,8 тыс. умерших, 5,35 млн выздоровевших);

Бразилия (4,8 млн заболевших, 144,7 тыс. умерших, 4,3 млн выздоровевших);

Россия (1,8 млн заболевших, 20,8 тыс. умерших, 960,7 тыс. выздоровевших);

Колумбия (835,3 тыс. заболевших, 26,2 тыс. умерших, 751,7 тыс. выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине коронавирусом по состоянию на 1 октября заразилось 213 тыс. человек, 4193 пациента умерли, 94 443 выздоровели.