 

В мире за сутки от коронавируса умерло 7,6 тыс. человек

02.10.2020, 8:45, Новости дня

За сутки 1 октября в мире от коронавируса умерло 7602 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19.

Число подтвержденных случаев коронавируса в мире достигло почти 34,3 млн, умерло 1 млн 23 тыс. пациентов, выздоровело 23,8 млн заболевших.

Страны с наибольшим распространением COVID-19:

США (почти 7,3 млн заболевших, 207,8 тыс. умерших, 2,86 млн выздоровевших);
Индия (6,4 млн заболевших, 99,8 тыс. умерших, 5,35 млн выздоровевших);
Бразилия (4,8 млн заболевших, 144,7 тыс. умерших, 4,3 млн выздоровевших);
Россия (1,8 млн заболевших, 20,8 тыс. умерших, 960,7 тыс. выздоровевших);
Колумбия (835,3 тыс. заболевших, 26,2 тыс. умерших, 751,7 тыс. выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине коронавирусом по состоянию на 1 октября заразилось 213 тыс. человек, 4193 пациента умерли, 94 443 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Зеленский ответил на петицию о запрете 5G в Украине

28.09 / Цена нефти Brent превысила 43 доллара

03.07 / Министр финансов Марченко: Заявление Смолия об отставке сорвало нам трансакцию десятилетия

17.07 / Российские истребители перехватили норвежский самолет-разведчик

30.09 / Разоблачение Клинтон разведкой РФ вызвало скандал в США

05.08 / Победителями конкурса на создание интернет-контента для молодежи стали 85 проектов

12.07 / Увеличилось число погибших в бою на границе Азербайджана с Арменией

27.06 / Das Erste – спустя 75 лет после основания ООН всё ещё далека от своей цели

01.09 / В Ленобласти на День знаний открыли две новые школы

07.08 / Уильям Эванина: Россия пытается «очернить Байдена», Китай и Иран – помешать победе Трампа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска