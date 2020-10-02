 

“Хорошо, что информация о базе американских авианосцев во Львове до них не дошла”. В соцсетях высмеяли слова Киселева о строительстве базы ВМС в Северодонецке

02.10.2020, 8:45, Новости дня

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Військово-морські бази в Сєвєродонецьку??? А шо я пропустив? Коли там укри море викопали? Як назвали?

— І це переживемо! (@ZovsimneOleg) October 1, 2020

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Укропи знову викопають море в Сєвєродонецьку, щоби створити там військово-морську базу!!! Геній географії

— barabaka (@olbioua) September 30, 2020

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И вот после этого вы мне докажите, что нет Лисичанского залива в Северодонецком море!

— Сумчатый бобер (@Pelya2006) October 1, 2020

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Киселёв на полном серьёзе рассказал о том, что Украина строит военно-морскую базу в Северодонецке…
Хорошо, что информация о строящейся базе для американских авианосцев во Львове до них пока не дошла…

;-)))pic.twitter.com/I6ahv52lXl

— T E Q U I L A (@TekilaUa) September 30, 2020

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Это секретное метро))) А вот в Северодонецке последние дороги угробят же своими авианосцами.

— Tashiy111 (@tashiy111) October 1, 2020

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Урааа! В Северодонецке море накопали!! От ужо, ці хохли, для НАТы что угодно сделают! Мощь!

— виолетта (@gambo2008) October 1, 2020

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Треба ще курорт біля Сєвєродонецька викопати.

— Дідусь Олекса (@CTPEJIOK73) October 1, 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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