Русские американцы потребовали убрать провокационный плакат в Нью-Йорке

02.10.2020, 8:31, Новости дня

Конгресс русских американцев (CRA) попросил компанию в Нью-Йорке убрать провокационный баннер, содержание которого дискриминирует русскоязычных жителей США, сообщила глава организации Наталья Сабельник.

По ее словам, внимание конгресса привлекло здание компании Manhattan Mini Storage, на стене которого висит баннер «Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие». Как отметила Сабельник, по всей видимости, авторы лозунга подразумевали якобы имевшее место вмешательство властей РФ в американские выборы, передает РИА «Новости».

Глава конгресса заявила, что речь идет об этнической дискриминации, которая затрагивает русскоязычных жителей США. От имени в CRA в компанию было послано письмо с призывом демонтировать баннер.

«Я не ожидаю ответа на письмо, но если они ответят, то не сразу. Я уверена, что сначала они проконсультируются со своим адвокатом», – добавила Сабельник.