 

Медики назвали главных распространителей коронавируса

02.10.2020, 8:31, Разное

Медики рассказали, кто на самом деле является главным распространителем коронавируса. По их словам, инфекционное заболевание переносят в основном дети.
В Индии исследователи провели исследование, в котором приняли участие свыше 500 тысяч человек с COVID-19. Отмечается, что дальнейшее распространение коронавируса может спровоцировать небольшое число инфицированных.

С точки зрения передачи болезни, потенциально важными считаются дети и молодежь, особенно, если речь идет о домашних условиях. 71% пациентов с COVID-19 не заразили людей, которые с ними контактировали. При этом 60% новых случаев заражения пришлись на 8 заболевших коронавирусом. Независимо от возраста человек способен передать болезнь другому в 2,6% случаях, но в семье этот показатель возрастает до 9%.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / СМИ: Майли Сайрус и Коди Симпсон расстались

05.07 / «Российские шпионы» вырубили в Литве свет и устроили драку у посольства США

15.08 / Мнение: Not Yet

24.09 / Война экосистем

30.09 / Вторая карабахская

04.09 / 18 лет за «иное»

11.09 / Мнение: Дорогой Фейгина

11.07 / ВОЗ: в мире зафиксировали рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом

13.08 / Cын Децла записал свой первый трек

07.07 / Индийские ученые разработали формулу лекарства для лечения остеоартрита

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска