Медики назвали главных распространителей коронавируса

02.10.2020, 8:31, Разное

Медики рассказали, кто на самом деле является главным распространителем коронавируса. По их словам, инфекционное заболевание переносят в основном дети.

В Индии исследователи провели исследование, в котором приняли участие свыше 500 тысяч человек с COVID-19. Отмечается, что дальнейшее распространение коронавируса может спровоцировать небольшое число инфицированных.

С точки зрения передачи болезни, потенциально важными считаются дети и молодежь, особенно, если речь идет о домашних условиях. 71% пациентов с COVID-19 не заразили людей, которые с ними контактировали. При этом 60% новых случаев заражения пришлись на 8 заболевших коронавирусом. Независимо от возраста человек способен передать болезнь другому в 2,6% случаях, но в семье этот показатель возрастает до 9%.