Операция не помогла Юрию Антонову избавиться от проблем со здоровьем

02.10.2020, 8:31, Разное

Советский и российский певец Юрий Антонов признался, что операция на колене не помогла избавиться от проблем со здоровьем. Исполнитель все еще восстанавливается, но принимать участие в концертной деятельности пока не может.

В 2018 году у Юрия Антонова возникли проблемы с ногой. Он полагал, что операция на колене позволит избавиться от недуга, но реабилитационный период затянулся на продолжительное время. Ему даже потребовалось отменить кремлевский концерт в декабре 2019 года.

Из-за пандемии коронавируса 75-летний певец вынужден жить в Подмосковье. Но Юрий Антонов на одиночество не жалуется. В его загородном доме есть много животных, также он иногда общается с приглашенными работниками. Исполнитель считает, что ему в этом плане даже проще, чем иным людям, ведь он в любое время может погулять на природе.