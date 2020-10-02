Оскар Кучера ушел с телеканала НТВ из-за «свинского отношения»

02.10.2020, 8:31, Разное

Российский телеведущий Оскар Кучера признался, что покинул телеканал НТВ, где он вел программу «Звезды сошлись», из-за «свинского отношения» к себе. О подробностях актер рассказал, выступая на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Проблемы с телеканалом НТВ у телеведущего возникли на фоне пандемии коронавируса. Оскар Кучера планировал пожить отдельно, чтобы не заразить родственников, но ему необходимо было найти подходящую квартиру. Когда он попросил руководство НТВ дать ему время на поиски, те отказались, напомнив ему о контрактных обязательствах.

В итоге после заражения коронавирусом Оскар Кучера столкнулся со «свинским отношением» телеканала НТВ. Телеведущий заявил, что его «опрокинули», не заплатили денег, а после выздоровления не позвали сниматься, хотя в справке, которую он получил, указывалось, что у актера имеются антитела. Программу «Звезды сошлись» Оскар Кучера вел с 2017 года.