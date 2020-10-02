 

В Москве работодателей обязали перевести на «удаленку» не менее 30% персонала

02.10.2020, 8:25, Разное


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Как сообщили в оперштабе, исключение будет сделано только для сотрудников, чье присутствие на рабочем месте является «критически важным для функционирования организации». Нововведения также не касаются медицинских учреждений, предприятий оборонного комплекса, «Росатома», «Роскосомоса» и других стратегически важных отраслей промышленности.

В своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин пояснил, что новые ограничения необходимы для сдерживания заболеваемости коронавирусом в Москве. Градоначальник напомнил о том, что несколько дней назад работодателей попросили перевести на дистанционную работу всех сотрудников, чье присутствие на рабочем месте не является абсолютно необходимым. Это было сделано с целью снижения пассажиропотока в общественном транспорте, однако это никак не сказалось на росте заболевамости.

«Ряд предприятий, действительно, последовал нашему призыву. Но, к сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти – более 2000 человек ежедневно, – сообщил Собянин. – Это очень опасно. Вслед за ростом числа заражений предсказуемо пошла вверх и динамика госпитализаций – более 5 тысяч в неделю».

По словам мэра столицы, летом доля людей старше 65 лет среди заболевших составляла меньше 15%, в сентябре она выросла до 20-25%.

«Надеюсь, этой меры будет достаточно, чтобы сбить рост заболеваемости, и нам не придется принимать более тяжелых решений», – подчеркнул Собянин.



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