Провал немецко-французского «истребителя будущего» станет ударом по мечте о суверенной Европе

02.10.2020, 8:10, Новости дня

Немецко-французскому проекту самолёта будущего FCAS угрожает провал, пишет Frankfurter Allgemeine. Как отмечает издание, сторонам не хватает взаимного доверия; кроме того, реализации проекта мешают разные принципы работы оборонных ведомств во Франции и Германии. Если проект в итоге отменят, это будет, прежде всего, означать банкротство амбиций Европы как самостоятельного игрока в сфере безопасности, считает Frankfurter Allgemeine.



Reuters

Крупнейший немецко-французский проект боевого самолёта будущего FCAS может не состояться, пишет Frankfurter Allgemeine. FCAS входит в число восьми совместных проектов Франции и Германии, о разработке которых договорились ещё в 2017 году.

Как отмечает издание, сложности возникли с самого начала: стороны не доверяли друг другу и не хотели, чтобы кто-либо из них получил экономическое преимущество от разрабатываемых в рамках проекта технологий.

В случае провала проекта FCAS остальные проекты также будут отменены, поскольку все они связаны между собой. Это повлечёт за собой огромный ущерб, пишет Frankfurter Allgemeine. Отмена проектов станет не только значительным ударом по немецко-французским отношениям, но и своеобразным провозглашением банкротства Европы как ведущей силы в области технологий и инноваций, а также как самостоятельного и амбициозного военного и промышленного игрока, отмечает издание. Более того, будет опровергнута идея европейского суверенитета, самостоятельности, которая вытекает из сотрудничества европейских стран.

Как пишет Frankfurter Allgemeine, обе стороны усложняют друг другу жизнь. К примеру, во Франции Минобороны имеет почти полную свободу в реализации проекта, но в Германии оборонительное ведомство должно согласовывать свои действия с бундестагом и частными игроками. Париж особенно раздражает роль бундестага, который замедляет весь процесс: в результате французская сторона задаётся вопросом о приверженности Берлина проекту.

Франция и Германия знали о разнице в своих подходах: тем не менее они осознанно пошли на сотрудничество, поскольку хотели послать в адрес, в первую очередь, США и Великобритании политический сигнал европейской самостоятельности и европейских амбиций, пишет издание. А это значит, что если проект провалится, то его политические издержки будут серьёзнее экономических.

Во Франции отмена проекта может быть воспринята как поражение Макрона и его курса на европейский суверенитет, отмечает Frankfurter Allgemeine. Кроме того, разочарованный в сотрудничестве с Германией Париж может начать искать партнёров за пределами ЕС, а большие проекты с Германией будут заброшены. Для Берлина такое развитие событий также стало бы крупным поражением, особенно в свете председательства ФРГ в Совете ЕС.

При этом FCAS может стать огромным импульсом к европеизации и консолидации европейского военно-промышленного сектора, отмечает Frankfurter Allgemeine. Увеличение европейской кооперации в данной сфере является необходимой предпосылкой для того, чтобы в последующие годы на равных сотрудничать с США и снизить текущую зависимость от Вашингтона. Однако успех может ждать проект только в том случае, если Германия и Франция всё же пойдут на компромиссы.