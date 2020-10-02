 

Без России не обойтись — польский эксперт рассказала о проблемах Запада на «белорусском фронте»

02.10.2020, 8:10, Новости дня

Политическая ситуация в Белоруссии не является приоритетом для западных партнёров Польши, а в западных СМИ с трудом можно найти материалы на эту тему, с сожалением констатировала эксперт Александра Рыбинска. В беседе с Polskie Radio она признала, что без участия РФ инициировать какие-либо изменения в стране не представляется возможным.


Reuters

Арест белорусского блогера Сергея Тихановского — мужа Светланы Тихановской, кандидата от оппозиции на последних президентских выборах в Белоруссии — продлили на два месяца, пишет Polskie Radio. 

Польский эксперт Александра Рыбинска отметила, что Александр Лукашенко уже давно утвердился во мнении, что протесты в стране управлялись с Запада. «Эту идею быстро подхватила Россия, которая таким образом отреагировала на предложение президента Франции начать диалог по вопросу Белоруссии», — сказала она.

Рыбинска подчеркнула, что каждый раз, когда ЕС и Запад захотят вмешаться, будут звучать обвинения со стороны Белоруссии и России. «Конечно, ни у Москвы, ни у Белоруссии нет тому никаких доказательств. Это их гибридная деятельность и создание соответствующего нарратива в СМИ», — добавила эксперт. 

При этом она подчеркнула, что проблемы на белорусском фронте нельзя будет решить без участия России, поэтому позиция Франции и Германии заключается в том, чтобы привлечь Москву к диалогу, потому что именно Москва в состоянии оказать наибольшее влияние на Минск.

В беседе с Polskie Radio она также рассказала, что белорусский вопрос вообще не является приоритетным для западных партнёров Польши. «Например, когда я просматриваю французские СМИ, у меня возникают проблемы с поиском какой-либо информации с освещением ситуации по Белоруссии», — с сожалением отметила Рыбинска. «Нет никаких комментариев по поводу визита президента Макрона в Вильнюс», — добавила она.



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