Полемика вокруг школьных нарядов — симптом глубокого раскола французского общества

02.10.2020, 8:10, Новости дня

Опрос Французского института общественного мнения на тему приемлемых нарядов для школьниц вызывал острую полемику во французском обществе, пишет обозреватель Le Figaro Анна Коффинье. По убеждению автора, этот случай демонстрирует отсутствие согласия в обществе даже по самым элементарным вопросам, а также кризис традиционной модели воспитания и образования.



Reuters

Опрос Французского института общественного мнения по заказу журнала Marianne на тему приемлемых нарядов для учениц старшей школы стал причиной острой полемики во французском обществе, замечает обозреватель Le Figaro Анна Коффинье. Феминистки считают возмутительным саму идею подобного опроса в отношении девочек, в то время как обсуждение внешнего вида мальчиков никому не пришло бы в голову. «Учителя с 1968 года не надевают галстуков, значит старшеклассницы вполне могут носить мини-шорты», — приводит автор точку зрения защитниц женских прав.

При этом министр образования Франции Жан-Мишель Бланке, «с молодости наблюдавший преподавателей в потёртых джинсах», призывает учениц одеваться в школу «по-республикански», что бы это ни значило, замечает Коффинье. Отныне, по её словам, все принялись обсуждать преимущества коротких топов перед привычкой не носить бюстгалтер.

«Сегодня ни у кого нет согласия ни о том, что такое жизнь в обществе, ни даже о том, что такое школа», — констатирует автор. К примеру, означает ли оголённый живот приглашение к изнасилованию, а придерживание двери перед девушкой домогательством. Общество не только раскалывается по линии верующих и неверующих, веганов и охотников, гетеросексуалов и ЛГБТ-активистов, но не может договориться даже о том, в чём ходить в школу. Эти споры демонстрируют, что в современной Франции больше нет очевидных для каждого вещей даже в самых элементарных аспектах жизни, констатирует обозреватель.

Кроме того, в виду того, что права детей были признаны на международном и национальном уровне, родители боятся исполнять свои воспитательные обязанности и навязывать авторитет в области образования, добавляет Коффинье. Может ли родитель принуждать ребёнка учиться в той или иной школе против его воли, соблюдать те или иные правила в одежде, не ограничивая его свободу слова, задаётся вопросом обозреватель Le Figaro. Ещё одна сложность заключается в том, как трактовать требования к одежде учениц в контексте проблемы исламизма и существования девушек, посещающих школу в полностью закрытых мусульманских одеяниях, отмечается в статье.

При этом, по убеждению автора, единая для всех школьная форма также не решит проблему, поскольку ученики проявляют безграничную изобретательность, чтобы придать форме нужную им длину и вид. Очевидно одно: чтобы эта полемика принесла пользу, она должна послужить более централизованному обсуждению конечной цели школы, о которой французская система образования, напоминающая «сменяющие друг друга Генеральные штаты», давно забыла, заключает обозреватель.