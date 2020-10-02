«Не поняли, что происходит» — власти Марселя признали свою ответственность за всплеск эпидемии

02.10.2020, 8:10, Новости дня

Столкнувшись с всплеском эпидемии коронавируса в Марселе, мэрия Марселя признала, что допустила ошибки в управлении здравоохранением, пишет Le HuffPost. Как заявили представители городских властей, они не смогли вовремя понять, что число заражений растёт из-за проходивших в городе летом массовых мероприятий, а меры защиты уже не казались актуальным вопросом. Как отмечает издание, эти заявления резко контрастируют со словами, которые местные чиновники произносили ещё на прошлой неделе.



Reuters

В связи с всплеском эпидемии коронавируса в Марселе, мэру города пришлось признать собственные «ошибки» в управлении здравоохранением, пишет Le HuffPost. «Возможно, мы не поняли, что происходит, поскольку наблюдали снижение распространения вируса», — сказала Мишель Рубирола в интервью газете Le Monde в четверг 1 октября. По словам градоначальника, мэрии не следовало разрешать проведение массовых мероприятий, таких как вечеринки на крышах, минувшим летом. Как пояснил первый заместитель мэра Бенуа Паян, «этот вопрос уже не казался актуальным. Люди думали о других вещах, а не мерах защиты».

Как отмечает издание, эти заявления идут в разрез с раздражением, которое власти Марселя продемонстрировали в конце прошлой недели, когда городу было предписано ужесточить ограничения. Тогда решение министра здравоохранения о закрытии баров и ресторанов города на две недели, принятое без согласования с мэрией, было названо местными чиновниками «оскорблением», «коллективным наказанием» и «предательством». глава региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Муселье даже подал апелляцию в суд, чтобы отменить меру, однако после отклонения своего иска заявил, что оспаривал не сами ограничения, а их наложение правительством в одностороннем порядке.

Вице-председатель административного суда Марселя, свою очередь, подчеркнул в вынесенном решении, что эпидемиологическая ситуация в департаменте Буш-дю-Рон «неуклонно ухудшалась с конца июля», напомнив, что в третью неделю сентября уровень заболеваемости Covid-19 составил здесь 209 случай на 100 тыс. жителей, при среднем показателе 87,4 по стране в целом. Как напомнил суд, позднее эта цифра выросла до 281 на 100 тыс. жителей, а 38% процентов всех реанимационных коек в городе оказались заняты пациентами с Covid-19.