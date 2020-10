Трамп заболел коронавирусом

02.10.2020, 7:43, Разное

Президент США Дональд Трамп сдал тест на коронавирус после обнаружения этой болезни у своей помощницы. Выяснилось, что политик также заразился COVID-19. Об этом он сообщил сам на своей странице в “Твиттер”.

Немногим ранее Дональд Трамп сообщил подписчикам о том, что положительный тест на COVID-19 получила его советница Хоуп Хикс. После этого президент США с супругой прошли тестирование сами и, не дожидаясь его результатов, ушли на самоизоляцию. Дальнейшие событие показали, что это было сделано не зря.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020