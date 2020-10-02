 

В Раде выразили готовность оказать военную помощь Азербайджану

02.10.2020, 7:31, Новости дня

Киев готов оказать военную поддержку Азербайджану на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Людмила Марченко.

«Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация», – передает РИА «Новости» слова Марченко.

Она выразила уверенность, что «если вопрос встанет остро, то Украина не пройдет мимо».

«Насколько я знаю, мы уже оказываем помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле, идет речь и о гуманитарной помощи. Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно», – добавила депутат.

В воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики.

Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. РФ призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения рассматривает возможности признания независимости Нагорного Карабаха.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.



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