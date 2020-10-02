Мнение: Боевые действия в Карабахе. Видео. 01.10.2020

02.10.2020, 7:15, Разное

Видео боевых действий в Нагорном Карабахе 1 октября 2020 года.

За сегодня стороны заявили от нескольких десятков до нескольких сотен убитых и раненых с обеих сторон, а также несколько десятков единиц различной техники.

Кол-во видео подтверждающих эти заявления существенно меньше.

Кроме того Армения и Карабах заявляют, что за 1 октября уничтожено 3 самолета, 2 вертолета и 3 БПЛА. Азербайджан отрицает потери в самолетах и вертолетах.

Существенного продвижения Азербайджанской армии и турецких наемников по-прежнему нет. Боевые действия носят позиционный характер. Вместе с тем, боевые действия можно характеризировать как высокоинтенсивные с применением практически всей доступной номенклатуры вооружений.

Стоит отметить, что сегодня США и Франция подтвердили обвинения в переброски сирийских боевиков в Азербайджан.

Разбитая техника на горной дороге – как армянская, так и азербайджанская, включая БМП-3.

Трофейная БМП-2 захваченная армянами.

Уничтожение азербайджанского БПЛА.

Уничтожение азербайджанских грузовиков и опорного пункта.

Поражение азербайджанских позиций армянской артиллерией.

Репортаж армянского ТВ с линии фронта. Основной посыл – враг получил отпор, настроение бодрое.

Работа армянских РСЗО.

Армяне вешают свой флаг на отбитых позициях. Правда непонятно, где это снято.

В армянском штабе.

Раненые армянские солдаты.

Аббас Джума передает из Карабаха.

Полное видео тут https://riafan.ru/1317022-eksklyuziv-iz-nagornogo-karabakha-stepanakert-pod-obstrelom (на Ютуб почему то не выкладывают)

Военкор Пегов из армянских окопов.

Машина с журналистами попала под обстрел в Мартуни.

Азербайджанцы на занятых армянских позициях в предгорье.

Снято на высоте на границе Карабаха с Азербайджаном.



Азербайджанская пехота под Муровдагом.

Работа азербайджанской РСЗО

Работа турецких БПЛА. Одно из уничтоженных орудий 2 дня назад уже показывали.

Стоит отметить, что некоторые из показываемых в таких роликах армянские машины в ряде случаев представляют одну и ту же пораженную цель снятую с разных ракурсов, а также среди них есть деревянные макеты, которые армяне строят для введения противника в заблуждение.

Уничтожение танка и ЗРК "Оса"

Попадание ракеты из РСЗО по улице в Мартакерте.

Обломки ракеты от "Смерча" на трассе под Мартакертом.

Репортаж из Мартакерта.

Азербайджанское ТВ заявляет, что при обстреле азербайджанских сел армяне используют кассетные боеприпасы.

Плюс на Ютубе пока не нашел.

https://twitter.com/Yellow34950210/status/1311727010939625477 – удар дрона-камикадзе



Потери Азербайджана по версии армян.



Потери Армении по версии Азербайджана.

Есть мнение, что привирают обе стороны.



На отбитых у азербайджанцев позициях.



Сирийский боевик из Дейр-эз-Зора убитый в Нагорном Карабахе.



Сбитый азербайджанский БПЛА.



Дорога с разбитой техникой.



Уничтоженный армянский танк.



Еще один после детонации БК.



Армянские резервисты.



Машина репортеров AFP попавшая под азербайджанский обстрел.



Машина в которой были ранены армянские журналисты.



В ходе боевых действий были попадания по территории Ирана. Были повреждены 6 домов, ранен 1 ребенок.



https://imp-navigator.livejournal.com/962341.html – здесь еще фото из Ирана



Самолет с армянами летит в Ереван.