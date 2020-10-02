Мнение: О перевоспитании Михаила Ефремова

02.10.2020, 7:10, Разное

Известный – теперь уже 100% с неотделимым признаком скандально – актёр Михаил Ефремов, признанный виновным в ДТП со смертельным исходом, в ожидании окончательного решения своей участи… активно готовится к новой роли. Суровый приговор, 8 лет колонии общего режима, не оставляет сомнений, что…

Свою предыдущую роль – раскаявшегося грешника – он провалил с треском. Не факт, что апелляционная инстанция посмотрит на позорный бенефис артиста, срежессированный адвокатом-решалой Эльманом Пашаевым, как-то иначе.

Короче, настал черёд готовиться к новым ролям. И не на зоновских подмостках. Разве что, по старой памяти на День милициии дадут ему выступить на концерте для вертухаев.

Роль библиотекаря в колонии, которую в своё время талантливо сыграл Джеймс Уитмор в картине «Побег из Шоушенка», тоже не для него. Во-первых, её уже отвели экс-министру Алексею Улюкаеву, и его исполнением в администрации довольны. Во-вторых, во ФСИН о судьбе Михаила Ефремова думают иначе.

По словам начальника пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области, подполковника Александра Левченко, у актёра не будет проблем с заработком в заключении. Он заметил, что бывший гражданин поэт сможет освоить одну из рабочих специальностей. «Обучат. Сколько ему лет? 56? Молодой еще. За три месяца может стать портным. Знаете, как у нас на Урале сейчас развивается швейное производство?! А может обучиться профессии токаря или слесаря — и никакая помощь будет не нужна. Сам еще будет помогать родственникам!» — заверил подполковник.

Короче, перевоспитание началось. В #СССР оно называлось перековкой. И порой было успешным. Некоторые из актёрской гильдии впоследствии даже на большой экран возвращались.

Как думаете, Михаил #Ефремов перекуётся?