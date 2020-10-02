Ученые из США создали роботизированную ткань

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02.10.2020, 6:55, Разное

Исследователи Йельского университета создали роботизированную ткань. Она имеет воздухонепроницаемые свойства, может менять гибкость и жесткость.
Изобретение имеет такие же функции, как и обычная ткань. По данным сайта EVO-RUS.COM, изделие может реагировать на изменения внешней среды их определяют специальные датчики, установленные внутри. Волокно имеет основу из проводящих чернил, которые отвечают за реакцию и выявление любых внешних перемен.

При создании ткани исследователи создали несколько типов волокон, которые были вплетены в текстиль. Изделие содержит в своем наполнении эпоксидную смолу и вещество, которое плавится при +62. Нагревание делает ткань более мягкой и податливой, а при охлаждении ее форма фиксируется.

Как отмечается, материалы, имеющие память своей формы, смогут в будущем применяться во многих сферах – например, в создании высокотехнологичной одежды, мягких роботов, многофункциональных приборов.



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