 

Утонувшая дочь Конкина имела проблемы с алкоголем и долговые обязательства

02.10.2020, 6:55, Разное

Возлюбленный утонувшей дочери актера Владимира Конкина пояснил о ее проблемах с алкоголем и долгами по кредитам. Поскольку Михаила Серова обвиняли в смерти Софии Конкиной, он решил прийти на передачу «Пусть говорят», где пояснил о том, как прошел ее последний день.
В студии Михаил Серов отметил, что в тот день у Софии Конкиной были некие дела, после которых она намеревалась отправиться в бассейн. В фитнес-клуб его девушка ходила вечером регулярно. Кроме того, иногда она в нем задерживалась, поэтому придя домой в 23.00 и не застав Софию Конкину дома, ее молодой человек не поднял паники. А уже позднее ему рассказали о смерти дочери актера.

По словам Михаила Серова, София Конкина имела проблемы с алкоголем. Она в большом количестве употребляла пиво, поэтому ее возлюбленный старался следить за этой пагубной привычкой. Иногда София Конкина могла потерять контроль из-за спиртных напитков. Также у дочери Владимира Конкина имелись долги по кредиту.



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